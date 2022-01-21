Традиционно подробности о ситуации с пандемией в Украине появились на сайте Министерства здравоохранения Украины, информирует «НБН». Здравоохранительное ведомство сообщило, что на сегодня в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 3 819 538 (+ 20 156)

Активных случаев болезни – 144 277 (+ 15 520)

Случаев выздоровления – 3 576 268 (+ 4 486)

Летальных исходов – 98 993 (+ 150)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 2226

Проведено ПЦР-тестирований – 17 389 831 (+ 57 396)

В столице и регионах Украины ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 следующая:

г. Киев — 350 457 (+ 1 552)

Киевская область — 191 278 (+ 672)

Винницкая область — 119 605 (+ 969)

Херсонская область — 80 854 (+ 308)

Полтавская область — 146 429 (+ 677)

Харьковская область — 252 721 (+ 971)

Волынская область — 105 998 (+ 400)

Черновицкая область — 125 011 (+ 756)

Николаевская область — 117 976 (+ 304)

Кировоградская область — 34 403 (+ 98)

Донецкая область — 172 769 (+ 631)

Житомирская область — 145 053 (+ 589)

Сумская область — 138 831 (+ 1 158)

Днепропетровская область — 247 218 (+ 826)

Ивано-Франковская область — 141 714 (+ 2 427)

Львовская область — 232 993 (+ 1 989)

Хмельницкая область — 152 966 (+ 1 034)

Запорожская область — 184 860 (+ 366)

Черниговская область — 98 135 (+ 510)

Черкасская область — 132 942 (+ 379)

Ровенская область — 132 261 (+ 702)

Луганская область — 61 661 (+ 251)

Одесская область — 247 265 (+ 1 036)

Тернопольская область — 114 077 (+ 1 053)

Закарпатская область — 92 061 (+ 498)

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа в таких регионах: Ивано-Франковская (2 427), Львовская (1 989) и столица Украины (1 552).

Ситуация с пандемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 21 января следующая:

Случаев заболевания — 339 613 267 (+ 2 926 679)

Случаев выздоровления — 3 576 268 (+ 4 486)

Активных случаев болезни — 330 500 886 (+ 2 918 598)

Смертей — 5 536 113 (+ 3 595)

Самое большое количество случаев заражения COVID-19 в США (69 308 600), Индии (38 566 027), Бразилии (23 595 178), Великобритании (15 718 193), Франции (15 715 329), России (10 754 905), Турции (10 736 215), Италии (9 418 256), Испании (8 834 363) и Германии (8 502 132).

Отметим, что ученые продолжают изучать COVID-19. На днях американские специалисты Оксфордского университета провели исследование памяти после коронавирусной инфекции. Сюрпризы постковидного синдрома впечатлили научных деятелей.