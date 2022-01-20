Специалисты оценивали качество памяти у людей, которые не имеют признаков постковидного синдрома. В исследовании приняли участие 136 добровольцев, которые переболели коронавирусной инфекцией 9 месяцев назад в легкой форме и без длительных симптомов.

Эксперты давали пациентам тесты и упражнения для проверки когнитивных способностей и памяти, информирует «НБН» со ссылкой на портал Global News.

Результаты показали, что у всех участников после перенесенного COVID-19 присутствуют нарушения эпизодической памяти и проблемы с концентрацией внимания. В то же время все добровольцы имели хорошие показатели в тестировании рабочей памяти и планирования.

Авторы исследования подчеркнули, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут не один месяц страдать от хронических когнитивных последствий ковида.

Отметим, что уже в этом году мир может остановить пандемию коронавируса. Несмотря на постоянные мутации COVID-19, общество может поспособствовать ослаблению вируса, который станет обычным сезонным заболеванием.