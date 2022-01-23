На своей странице в Twitter Елисеев опубликовал сообщение относительно того, что бывший украинский лидер не примет участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

В сообщении дипломата сказано, что Офис Зеленского распорядился определить в делегацию представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» вместо экс-президента, информирует «НБН».

Елисеев утверждает, что исключением из делегации оппозиционного политика Банковая подыгрывает руководству Российской Федерации.

«Разве это не измена?» — написал дипломат.

По его словам, в Альянсе шокированы новостью о замене Порошенко, который является официальным членом украинской делегации. В то же время Порошенко заявляет о готовности объединиться с Зеленским, несмотря на то, что он не считает главу государства своим другом. Оппозиционный политик рассказал, какой документ ради Украины он готов подписать с действующим президентом.