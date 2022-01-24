Оперативная информация о ситуации в Украине по распространению и профилактике коронавируса опубликована на сайте здравоохранительного ведомства Украины, информирует «НБН». Министерство здравоохранения сообщило, что на сегодня в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 3 870 370 (+ 12 915)

Активных случаев болезни – 185 750 (+ 10 418)

Случаев выздоровления – 3 585 338 (+ 2 430)

Летальных исходов – 99 282 (+ 67)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 1 836

Проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330 (+ 26 131)

В столице и регионах Украины ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 следующая:

г. Киев — 353 224 (+ 464)

Киевская область — 192 653 (+ 256)

Херсонская область — 81 541 (+ 142)

Николаевская область — 118 691 (+ 209)

Луганская область — 62 006 (+ 19)

Одесская область — 249 822 (+ 670)

Тернопольская область — 116 564 (+ 661)

Винницкая область — 121 620 (+ 524)

Кировоградская область — 34 711 (+ 90)

Донецкая область — 173 907 (+ 84)

Ивано-Франковская область — 147 467 (+ 1 765)

Львовская область — 240 492 (+ 2 036)

Хмельницкая область — 155 524 (+ 536)

Полтавская область — 147 263 (+ 164)

Харьковская область — 256 092 (+ 1 019)

Волынская область — 106 987 (+ 251)

Черновицкая область — 127 547 (+ 837)

Запорожская область — 185 230 (+ 63)

Черниговская область — 99 175 (+ 267)

Черкасская область — 133 630 (+ 157)

Ровенская область — 133 959 (+ 394)

Закарпатская область — 93 417 (+ 304)

Житомирская область — 147 574 (+ 798)

Сумская область — 142 511 (+ 856)

Днепропетровская область — 248 763 (+ 349)

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки во Львовской (2 036) и Ивано-Франковской областях (1 765).

Согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 24 января, ситуация с эпидемией в мире следующая:

Случаев заболевания — 348 406 415 (+ 885 015)

Случаев выздоровления — 3 585 338 (+ 2 430)

Активных случаев болезни — 339 262 884 (+ 880 736)

Смертей — 5 558 193 (+ 1 849)

Самое большое количество случаев заражения от начала эпидемии COVID-19 в США (70 700 678), Индии (39 542 520), Бразилии (24 054 405), Франции (16 807 733), Великобритании (15 966 838), Турции (10 947 129), России (10 923 494), Италии (9 923 678), Испании (8 975 458) и Германии (8 773 030).

Представители Всемирной организации здравоохранения утверждают, что новый вариант «Омикрон» — не последний штамм коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что в будущем появятся новые виды коронавируса, которые будут более заразными, чем «Омикрон».