Как информирует «НБН» со ссылкой на слова специалиста Всемирной организации здравоохранения Марии Ван Керкхове, в будущем штаммы инфекции коронавируса могут быть еще более заразными, чем последний из них – Omicron.

Цитата из заявления эксперта:

«К большому сожалению штамм инфекции коронавируса «Омикрон» — это еще далеко не последний вариант, который мы будем с вами обсуждать. Весьма реальной является возможность появления в будущем новых вариантов. Причем они вызывают весьма большое беспокойство».

При этом Керкхове заявила, что по состоянию на сегодняшний день абсолютно ничего неизвестно о свойствах новых штаммов инфекции COVID-19, но можно быть точно уверенным в том, что они будут еще более заразными. Ведь каждый новый штамм этой инфекции пытается превзойти предыдущий.

Для того, чтобы предотвратить тяжелые последствия, а также не допустить перегрузки системы здравоохранения, нужно как можно больше уменьшить риск появления новых вариантов этого опасного заболевания.

Немного ранее советник городского головы Львова Тарас Жиравецкий рассказал, сколько украинцев переболеют штаммом «Омикрон», и существует ли риск повторного заражения.