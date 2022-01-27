Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский рассказал некоторые детали о телефонном разговоре с главой Белого дома Байденом.

Цитата из сообщения украинского лидера:

«Сегодня я имел весьма долгие переговоры по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Мы говорили на тему применения усилий дипломатического характера для деэскалации. Кроме того, мы смогли согласовать наши общие действия на будущее. Я высказал Байдену слова благодарности за то, что Штаты продолжают оказывать нашей стране военную помощь. Кроме того, мы подняли тему возможности поддержать Украину в финансовом плане».

Ранее Джо Байден сообщил о вероятных персональных санкциях со стороны Вашингтона в отношении главы Кремля Владимира Путина.