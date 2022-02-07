На сайте здравоохранительного ведомства Украины опубликовали статистику по ситуации с ковидом, информирует «НБН». Министерство здравоохранения представило соответствующие данные:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 307 437 (+ 23 378)

Активных случаев болезни – 524 953 (+ 18 239)

Случаев выздоровления – 3 681 092 (+ 5 024)

Летальных исходов – 101 392 (+ 115)

Госпитализаций (за сутки) – 2 699

Проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958 (+ 40 818)

Ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 по регионах:

г. Киев — 383 535 (+ 2 266)

Житомирская область — 172 906 (+ 1 188)

Закарпатская область — 103 628 (+ 471)

Хмельницкая область — 180 388 (+ 1 713)

Луганская область — 69 486 (+ 248)

Одесская область — 282 590 (+ 2 033)

Черниговская область — 110 352 (+ 407)

Николаевская область — 128 540 (+ 990)

Кировоградская область — 38 113 (+ 213)

Ровенская область — 155 076 (+ 1 142)

Сумская область — 163 502 (+ 1 024)

Днепропетровская область — 268 168 (+ 988)

Львовская область — 280 042 (+ 2 122)

Запорожская область — 194 516 (+ 446)

Киевская область — 207 209 (+ 586)

Винницкая область — 139 243 (+ 418)

Херсонская область — 91 208 (+ 703)

Полтавская область — 159 053 (+ 494)

Харьковская область — 279 202 (+ 1 609)

Волынская область — 117 078 (+ 586)

Черновицкая область — 141 004 (+ 749)

Донецкая область — 190 918 (+ 620)

Ивано-Франковская область — 171 969 (+ 779)

Черкасская область — 144 804 (+ 676)

Тернопольская область — 134 907 (+ 907)

Ситуация с эпидемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавирусной инфекции, состоянием на 7 февраля следующая:

Случаев заболевания — 391 907 833 (+ 472 089)

Случаев выздоровления — 3 681 092 (+ 5 024)

Активных случаев болезни — 382 525 218 (+ 464 410)

Смертей — 5 701 523 (+ 2 655)

Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных в мире:

США — 76 505 442

Индия — 42 272 014

Бразилия — 26 546 399

Франция — 20 887 052

Великобритания — 17 923 816

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