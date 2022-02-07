На сайте здравоохранительного ведомства Украины опубликовали статистику по ситуации с ковидом, информирует «НБН». Министерство здравоохранения представило соответствующие данные:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 307 437 (+ 23 378)
Активных случаев болезни – 524 953 (+ 18 239)
Случаев выздоровления – 3 681 092 (+ 5 024)
Летальных исходов – 101 392 (+ 115)
Госпитализаций (за сутки) – 2 699
Проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958 (+ 40 818)
Ситуация с количеством новых случаев заражения COVID-19 по регионах:
г. Киев — 383 535 (+ 2 266)
Житомирская область — 172 906 (+ 1 188)
Закарпатская область — 103 628 (+ 471)
Хмельницкая область — 180 388 (+ 1 713)
Луганская область — 69 486 (+ 248)
Одесская область — 282 590 (+ 2 033)
Черниговская область — 110 352 (+ 407)
Николаевская область — 128 540 (+ 990)
Кировоградская область — 38 113 (+ 213)
Ровенская область — 155 076 (+ 1 142)
Сумская область — 163 502 (+ 1 024)
Днепропетровская область — 268 168 (+ 988)
Львовская область — 280 042 (+ 2 122)
Запорожская область — 194 516 (+ 446)
Киевская область — 207 209 (+ 586)
Винницкая область — 139 243 (+ 418)
Херсонская область — 91 208 (+ 703)
Полтавская область — 159 053 (+ 494)
Харьковская область — 279 202 (+ 1 609)
Волынская область — 117 078 (+ 586)
Черновицкая область — 141 004 (+ 749)
Донецкая область — 190 918 (+ 620)
Ивано-Франковская область — 171 969 (+ 779)
Черкасская область — 144 804 (+ 676)
Тернопольская область — 134 907 (+ 907)
Ситуация с эпидемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавирусной инфекции, состоянием на 7 февраля следующая:
Случаев заболевания — 391 907 833 (+ 472 089)
Случаев выздоровления — 3 681 092 (+ 5 024)
Активных случаев болезни — 382 525 218 (+ 464 410)
Смертей — 5 701 523 (+ 2 655)
Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных в мире:
США — 76 505 442
Индия — 42 272 014
Бразилия — 26 546 399
Франция — 20 887 052
Великобритания — 17 923 816
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