В ходе беседы с Соловьевым выяснилось, что глава Российской Федерации обещал Лукашенко присвоить звание полковника, однако так и не сдержал свое слово. Пропагандист удивился намерению «президента» другой страны получить воинское звание в России, на что Лукашенко потребовал от Путина выполнить свое обещание.

В свою очередь в Кремле объяснили, почему российский лидер не спешит выполнять обещанное, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Спикер президента России Дмитрий Песков напомнил, что Александр Лукашенко – «глава» и гражданин Белорусского государства, а Владимир Путин – глава Российской Федерации, который не может присваивать воинские звания в армии другой страны.

В то же время Путин активно использует белорусского диктатора в своих целях. Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко утверждает, что Лукашенко может сыграть роль в осуществлении военных действий РФ с Украиной.