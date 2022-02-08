Во время пресс-конференции после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном глава Украинского государства ответил на угрозы непризнанного белорусского президента, назвав его «одним человеком из Беларуси».

Зеленский озвучил статистику товарооборота между Украинским государством и Беларусью, представив «неудобные» данные для Лукашенко, информирует «НБН».

Лидер украинцев напомнил диктатору, что его страна экспортирует в Украину 4,5 миллиардов, в то время, как из нашего государства на белорусскую территорию – 1,5 миллиарда. Глава государства отметил, что если самопровозглашенный белорусский глава откажется поставлять горюче-смазочные материалы, Украина также может «что-то запретить».

Также во время беседы с пропагандистом Соловьевым Лукашенко уличил Путина в невыполнении обещаний. Нелегитимный президент рассказал в каком вопросе глава Кремля не сдержал свое слово.