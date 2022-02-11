Минздрав на своем официальном сайте обновил ковид-статистику по Украине, опубликовав информацию о пандемии за последние сутки, 10 февраля, информирует «НБН».
На сегодня в нашей стране ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции следующая:
Подтвержденных случаев инфицирования – 4 462 970 (+ 41 229)
Активных случаев – 609 741 (+ 20 143)
Случаев выздоровления – 3 750 826 (+ 20 850)
Летальных исходов – 102 403 (+ 236)
В столице и регионах подтвержденных случаев коронавируса:
г. Киев — 398 065 (+ 4 104)
Хмельницкая область — 187 656 (+ 1 856)
Донецкая область — 197 829 (+ 1 953)
Житомирская область — 179 423 (+ 1 619)
Львовская область — 289 770 (+ 2 951)
Николаевская область — 132 292 (+ 1114)
Черкасская область — 149 785 (+ 1 370)
Винницкая область — 143 063 (+ 962)
Харьковская область — 287 528 (+ 1 995)
Киевская область — 212 288 (+ 1 279)
Запорожская область — 200 281 (+ 1 649)
Кировоградская область — 39 790 (+ 511)
Днепропетровская область — 277 077 (+ 2 418)
Закарпатская область — 107 087 (+ 767)
Одесская область — 298 112 (+ 4 096)
Луганская область — 72 460 (+ 717)
Ровенская область — 162 325 (+ 1 499)
Волынская область — 121 639 (+ 1 185)
Сумская область — 169 982 (+ 1 857)
Херсонская область — 96 133 (+ 1 577)
Черновицкая область — 144 921 (+ 958)
Полтавская область — 164 745 (+ 1 451)
Ивано-Франковская область — 175 770 (+ 1 070)
Черниговская область — 115 111 (+ 1 145)
Тернопольская область — 139 838 (+ 1 126)
По информации Системы мониторинга распространения пандемии COVID-19, на сегодня в мире:
Новых случаев – 402 878 508 (+ 1 559 311)
Летальных исходов – 5 751 233 (+ 8 511)
Случаев выздоровления – 3 750 826 (+ 20 850)
Активных случаев болезни – 393 376 449 (+ 1 529 950)
Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных от начала эпидемии коронавируса:
США — 77 436 533
Индия — 42 536 137
Бразилия — 27 135 550
Франция — 21 513 044
Великобритания — 18 287 720
СМИ сообщили о проявлениях коронавирусной болезни штамма «Омикрон», о которых многие даже не догадываются. В Британии рассказали о симптомах, которые появляются после инфицирования COVID-19 и могут не проходить долгое время после выздоровления.
Обсуждение