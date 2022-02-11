Минздрав на своем официальном сайте обновил ковид-статистику по Украине, опубликовав информацию о пандемии за последние сутки, 10 февраля, информирует «НБН».

На сегодня в нашей стране ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции следующая:

Подтвержденных случаев инфицирования – 4 462 970 (+ 41 229)

Активных случаев – 609 741 (+ 20 143)

Случаев выздоровления – 3 750 826 (+ 20 850)

Летальных исходов – 102 403 (+ 236)

В столице и регионах подтвержденных случаев коронавируса:

г. Киев — 398 065 (+ 4 104)

Хмельницкая область — 187 656 (+ 1 856)

Донецкая область — 197 829 (+ 1 953)

Житомирская область — 179 423 (+ 1 619)

Львовская область — 289 770 (+ 2 951)

Николаевская область — 132 292 (+ 1114)

Черкасская область — 149 785 (+ 1 370)

Винницкая область — 143 063 (+ 962)

Харьковская область — 287 528 (+ 1 995)

Киевская область — 212 288 (+ 1 279)

Запорожская область — 200 281 (+ 1 649)

Кировоградская область — 39 790 (+ 511)

Днепропетровская область — 277 077 (+ 2 418)

Закарпатская область — 107 087 (+ 767)

Одесская область — 298 112 (+ 4 096)

Луганская область — 72 460 (+ 717)

Ровенская область — 162 325 (+ 1 499)

Волынская область — 121 639 (+ 1 185)

Сумская область — 169 982 (+ 1 857)

Херсонская область — 96 133 (+ 1 577)

Черновицкая область — 144 921 (+ 958)

Полтавская область — 164 745 (+ 1 451)

Ивано-Франковская область — 175 770 (+ 1 070)

Черниговская область — 115 111 (+ 1 145)

Тернопольская область — 139 838 (+ 1 126)

По информации Системы мониторинга распространения пандемии COVID-19, на сегодня в мире:

Новых случаев – 402 878 508 (+ 1 559 311)

Летальных исходов – 5 751 233 (+ 8 511)

Случаев выздоровления – 3 750 826 (+ 20 850)

Активных случаев болезни – 393 376 449 (+ 1 529 950)

Топ-5 стран с наибольшим количеством инфицированных от начала эпидемии коронавируса:

США — 77 436 533

Индия — 42 536 137

Бразилия — 27 135 550

Франция — 21 513 044

Великобритания — 18 287 720

СМИ сообщили о проявлениях коронавирусной болезни штамма «Омикрон», о которых многие даже не догадываются. В Британии рассказали о симптомах, которые появляются после инфицирования COVID-19 и могут не проходить долгое время после выздоровления.