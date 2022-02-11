Оппозиционный политик сообщил украинцам, что руководство страны блокирует его политическую деятельность на фоне угрозы войны со страной-агрессором, когда его страна нуждается в профессионалах в сфере дипломатии и безопасности государства.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Порошенко.

Лидер партии «Европейская солидарность» пожаловался, что он не может работать по украинским вопросам и выезжать для этого за границу. Он убежден, что блокировка его политической деятельности была целью действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Политик объяснил, что сейчас ему нужно получать разрешение на участие в международных конференциях, подчеркнув, что руководство страны не позволяет ему выезжать в США и Европу.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин предложил украинскому оппозиционеру политическое убежище. Порошенко в ответе российскому президенту заявил, что Москве не стоит «заботиться» о политике в Украине. Также он призвал Зеленского прекратить репрессии против него, поскольку преследование оппозиционного политика – подарок для главы РФ.