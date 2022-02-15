Ковид-статистику за последние сутки традиционно опубликовали на сайте Минздрава Украины, информирует «НБН». Здравоохранительное ведомство сообщило, что на сегодня в нашей стране ситуация с коронавирусом следующая:
Подтвержденных случаев – 4 572 417 (+ 29 724)
Активных случаев – 657 532 (+ 6 184)
Случаев выздоровления – 3 811 630 (+ 23 235)
Смертей – 103 255 (+ 305)
Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в столице и областях Украины:
г. Киев — 411 576 (+ 4 584)
Черниговская область — 119 253 (+ 1 223)
Николаевская область — 135 956 (+ 954)
Хмельницкая область — 192 131 (+ 679)
Кировоградская область — 41 282 (+ 432)
Закарпатская область — 109 000 (+ 472)
Ровенская область — 165 353 (+ 794)
Житомирская область — 183 470 (+ 626)
Черкасская область — 153 885 (+ 1 192)
Ивано-Франковская область — 177 904 (+ 317)
Харьковская область — 293 771 (+ 1 354)
Донецкая область — 203 090 (+ 1 458)
Львовская область — 295 051 (+ 999)
Херсонская область — 100 167 (+ 475)
Одесская область — 308 595 (+ 3 315)
Киевская область — 216 161 (+ 1 228)
Сумская область — 174 474 (+ 794)
Черновицкая область — 147 608 (+ 648)
Винницкая область — 145 319 (+ 724)
Полтавская область — 168 078 (+ 1 375)
Волынская область — 124 838 (+ 1 179)
Тернопольская область — 141 911 (+ 344)
Днепропетровская область — 284 714 (+ 2 446)
Запорожская область — 204 152 (+ 1 340)
Луганская область — 74 678 (+ 772)
По данным Системы мониторинга распространения коронавируса, ситуация с эпидемией в мире следующая:
Случаев заболевания — 410 260 735 (+ 846 900)
Случаев выздоровления — 3 811 630 (+ 23 235)
Активных случаев болезни — 400 661 226 (+ 817 131)
Смертей — 5 787 879 (+ 23 235)
Наибольшее количество заболевших от начала пандемии в таких странах:
США — 77 919 052
Индия — 42 692 943
Бразилия — 27 552 267
Франция — 21 884 370
Великобритания — 18 475 373
Несмотря на всплеск коронавируса, медики настоятельно рекомендуют делать прививки от COVID-19, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и госпитализацию. Иммунолог Федор Лапий дал рекомендации по бустерной дозе вакцины.
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