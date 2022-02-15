Ковид-статистику за последние сутки традиционно опубликовали на сайте Минздрава Украины, информирует «НБН». Здравоохранительное ведомство сообщило, что на сегодня в нашей стране ситуация с коронавирусом следующая:

Подтвержденных случаев – 4 572 417 (+ 29 724)

Активных случаев – 657 532 (+ 6 184)

Случаев выздоровления – 3 811 630 (+ 23 235)

Смертей – 103 255 (+ 305)

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в столице и областях Украины:

г. Киев — 411 576 (+ 4 584)

Черниговская область — 119 253 (+ 1 223)

Николаевская область — 135 956 (+ 954)

Хмельницкая область — 192 131 (+ 679)

Кировоградская область — 41 282 (+ 432)

Закарпатская область — 109 000 (+ 472)

Ровенская область — 165 353 (+ 794)

Житомирская область — 183 470 (+ 626)

Черкасская область — 153 885 (+ 1 192)

Ивано-Франковская область — 177 904 (+ 317)

Харьковская область — 293 771 (+ 1 354)

Донецкая область — 203 090 (+ 1 458)

Львовская область — 295 051 (+ 999)

Херсонская область — 100 167 (+ 475)

Одесская область — 308 595 (+ 3 315)

Киевская область — 216 161 (+ 1 228)

Сумская область — 174 474 (+ 794)

Черновицкая область — 147 608 (+ 648)

Винницкая область — 145 319 (+ 724)

Полтавская область — 168 078 (+ 1 375)

Волынская область — 124 838 (+ 1 179)

Тернопольская область — 141 911 (+ 344)

Днепропетровская область — 284 714 (+ 2 446)

Запорожская область — 204 152 (+ 1 340)

Луганская область — 74 678 (+ 772)

По данным Системы мониторинга распространения коронавируса, ситуация с эпидемией в мире следующая:

Случаев заболевания — 410 260 735 (+ 846 900)

Случаев выздоровления — 3 811 630 (+ 23 235)

Активных случаев болезни — 400 661 226 (+ 817 131)

Смертей — 5 787 879 (+ 23 235)

Наибольшее количество заболевших от начала пандемии в таких странах:

США — 77 919 052

Индия — 42 692 943

Бразилия — 27 552 267

Франция — 21 884 370

Великобритания — 18 475 373

Несмотря на всплеск коронавируса, медики настоятельно рекомендуют делать прививки от COVID-19, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и госпитализацию. Иммунолог Федор Лапий дал рекомендации по бустерной дозе вакцины.