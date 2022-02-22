Обращение Резникова к ВС Украины в связи с вводом российских военных в псевдореспублики появилось на сайте Минобороны, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что сейчас весь мир увидел то, что украинцы наблюдали с 2014 года на востоке своей страны, поскольку оккупанты показали свое истинное лицо. Он добавил, что россияне осуществили еще один шаг к возрождению Советского Союза и единственное, что сейчас отделяет Москву от «воскрешения» СССР – наш народ и его вооруженные силы.

Резников отметил, что сейчас задача у защитников нашей страны остается прежней – защищать свою родную землю и близких людей. Министр предупредил военных, что впереди их ждут большие испытания и потери, им придется преодолевать боль, страх и неверие. Несмотря на все сложности, Украина станет победителем в этой войне. Глава Минобороны заверил, что ВСУ не примут хаотичные решения на эмоциях и будут сохранять спокойствие.

Также министр рассказал, что россияне вновь развили активность у границ нашей страны, демонстрируя готовность атаковать в любой момент. Резников сообщил, чего украинцам ожидать от страны-оккупанта.