На своей Facebook-странице Залужный рассказал, что политики, которые находятся в тыловых городах, делают безответственные заявления о том, что российские оккупанты якобы что-то без проблем захватили или что идет подготовка к тому, чтобы сдать Украину, информирует «НБН».

По словам генерала, эти политические деятели рассказывают об «измене» и дают свои «экспертные оценки» происходящему, чем оскорбляют украинских военнослужащих, которые героически защищают родную страну. Главнокомандующий напомнил, что ВСУ остановили армию Путина по всем направлениям и нанесли ей непоправимые потери, которые россияне даже не могли представить.

Залужный подчеркнул, что украинские защитники 24 дня успешно сражаются с захватчиками, благодаря национальному единству. Он обратил внимание на то, что не политики и их дети находятся на первой линии обороны, поэтому их стоит заниматься своим делом, не мешать ВСУ и не раскалывать Украину своими высказываниями.

Ранее Главнокомандующий армии Украины рассказал об успехах наших защитников. Генерал сообщил о ситуации на фронте и о новой стратегии ВСУ в войне с российскими захватчиками.