В интервью французским СМИ спикер Путина сообщил, что решение о выводе российских войск из Киевской области принимал лично глава государства, информирует «НБН».

Представитель Кремля рассказал, что российское руководство решилось на такой шаг якобы в «знак доброй воли», чтобы создать благоприятные условия для переговорного процесса с Украиной.

В Telegram-канале «РБК» под соответствующей новостью появилась масса гневных сообщений от россиян. В комментариях пользователи выразили недовольство решением Путина:

«Нет слов»;

«О да, мы конечно же все тебе поверили»;

«Какая добрая воля в условиях войны, что за бред?»;

«Вот сказал бы честно, что и почему. Было бы лучше»;

«Слишком «добрая» у нас воля»;

«А признать, что обосрались статус не позволяет, ведь надо же и на троне оставаться, и рейтинги не потерять»;

«Самые благоприятные условия для переговоров – это полная победа, а на уступки идёт только тот, кто проигрывает»;

«Получается, что Россия отказалась от своих планов «в знак доброй воли»?»;

«Совравший раз, соврёт снова»;

«В то время, как все жители РФ ждут грамотных решений, солдаты отдают жизни, черти у руля не могут и не хотят признавать собственные просчёты. Жирные тупые генералы завели СВО в тупик, а страну в задницу!»;

«Так демилитаризация и денацификация или нет?».

В то же время экс-военный сил НАТО Ричард Ширреф утверждает, что страна-агрессор вывела свои войска из Киевской и черниговской областей, чтобы перебросить их на другие направления. Он утверждает, что такое решение – обманный маневр Кремля.