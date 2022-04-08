После того, как Песков признал неудачу в войне против Украины в виде массовой гибели солдат РФ, на него обрушился шквал критики. Представитель Кремля совершил попытку оправдаться за высказывание о большом количестве погибших российские военных, информирует «НБН» со ссылкой на «РИА Новости».

Спикер Путина поспешил сообщить, что во время беседы с британским журналистом он опирался на данные, которые предоставило Министерство обороны Российской Федерации. Песков подчеркнул, что он располагает только теми цифрами, которые публикует российское оборонное ведомство.

Напомним, что в интервью иностранному телеканалу представитель Кремля сообщил, что россияне в войне с Украиной несут значительные потери. Также он сообщил западным журналистам «истинную» причину вторжения армии РФ в соседнюю страну.