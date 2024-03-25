Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МИД Украины, глава украинской дипломатии проинформировал Борреля об ударах РФ баллистическими ракетами по украинской столице и другим городам нашей страны. Помимо того, Кулеба заявил, что он ценит поддержку и беспокойство со стороны Борреля относительно количества российских ракет, которые были выпущены по нашей стране.

Дословно из заявления главы МИД:

Я отметил важность поставки нашей стране большого количества систем противовоздушной обороны Patriot и других систем ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Есть ли у ЕС возможности поставлять Украине ПВО Patriot?

Так, согласно словам Дмитрия Кулебы, в настоящее время Украинское государство является единственной страной во всем мире, которая практически каждый день подвергается множественным атакам баллистическими ракетами.

Помимо того, глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба добавил, что системы ПВО Patriot должны быть размещены здесь и уже сейчас, чтобы можно было спасать жизни украинцев, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

Нам удалось обсудить, что Европейский Союз может сделать для того, чтобы наша страна как можно быстрее получила больше ПВО «Пэтриот» и других видов противовоздушной обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Боррель прокомментировал массированные ракетные удары РФ по Украине.