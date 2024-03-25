Как информирует «НБН», об этом в социальной сети Х написал высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.
Также в своей публикации он добавил, что войска Путина использовали приблизительно 190 ракет на протяжении недели. Они целили ими по гражданским, а также по объектам энергетики, чтобы лишить украинцев отопления и электрической энергии.
Цитата из сообщения, которое опубликовал Боррель на своей странице в социальной сети:
Европейский Союз осуждает повторные нападения на территорию Украинского государства на протяжении последней недели. Российские военнослужащие использовали около 190 ракет, нанося удары по гражданским, и энергетической инфраструктуре. В итоге украинцы могли остаться без света и тепла.
Помимо прочего Боррель отметил, что такие действия со стороны Российской Федерации являются самым настоящим военным преступлением.
Напомним, ранее Боррель озвучил сумму, которую Европейский Союз выделил Украине с начала полномасштабного вторжения в нашу страну.
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