Как информирует «НБН», об этом в социальной сети Х написал высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.

Также в своей публикации он добавил, что войска Путина использовали приблизительно 190 ракет на протяжении недели. Они целили ими по гражданским, а также по объектам энергетики, чтобы лишить украинцев отопления и электрической энергии.

Цитата из сообщения, которое опубликовал Боррель на своей странице в социальной сети:

Европейский Союз осуждает повторные нападения на территорию Украинского государства на протяжении последней недели. Российские военнослужащие использовали около 190 ракет, нанося удары по гражданским, и энергетической инфраструктуре. В итоге украинцы могли остаться без света и тепла.

The EU condemns the repeated attacks against Ukraine over the past week.



Russia has used nearly 190 missiles to target civilians and destroy energy infrastructure, and deprive ordinary citizens of basic electricity and heating systems.



These are war crimes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2024

Помимо прочего Боррель отметил, что такие действия со стороны Российской Федерации являются самым настоящим военным преступлением.

Напомним, ранее Боррель озвучил сумму, которую Европейский Союз выделил Украине с начала полномасштабного вторжения в нашу страну.