Как информирует «НБН» со ссылкой на RMF FM, такое заявление озвучил руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша Веслав Кукула.

Дословно из его заявления:

Ракеты, которые были выпущены Российской Федерацией, они не весьма точны. Как следствие, возможны любого рода варианты. То есть, мы можем говорить как об умышленном, так и программировании ракеты таким образом, так и то, что она попросту отклонилась от траектории, которая была запрограммирована.

Кукула в это же время добавил, что необходимо также иметь в виду, что «такого рода цели на границе двух государства постоянно являются сложной дилеммой для уничтожения. Ведь последствия уничтожения со стороны Польши могут повлечь за собой нежелательные последствия с другой стороны».

Помимо того, Кукула добавил, что о случившемся происшествии Варшава проинформировала представителей Североатлантического Альянса. Позже Польша получила ответ от НАТО, что они действовали образцово.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Минобороны Польши сообщили, почему не сбили ракету РФ.