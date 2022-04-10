Как информирует «НБН», в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских ракетных ударов по Днепру был полностью уничтожен международный аэропорт. Кроме того, пострадали шесть спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Цитата из сообщения Резниченко:

«Мы имеем шесть раненных спасателей. Все они сейчас пребывают в медучреждениях. В настоящее время оперируют одну девушку, ее состояние оценивается как тяжелое. Под вражеский ракетный обстрел попало также и подразделение спасателей. Это произошло во время разбора завалов во время утренней атаки»..

Ранее перед этим глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook сообщил, что атака произошла в 15 часов 20 минут.

Он отметил: «В очередной раз по Днепропетровщине нанесены ракетные удары. Это произошло в 15 часов 20 минут. Было три прилета на территорию аэропорта в областном центре. Также разрушена инфраструктура рядом с аэродромом».

Кроме того, Резниченко отмечал, что в результате ракетного удара оккупационными силами России по аэропорту Днепра, он был полностью уничтожен.