На своей Twitter-странице разведка Соединенного Королевства сообщила свежую информацию относительно российской агрессии на Востоке Украины. В сообщении сказано, что войска страны-агрессора могут нанести удар по Краматорску и Константиновке, информирует «НБН».

Напомним, что 8 апреля солдаты Путина осуществили ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска, откуда пытались эвакуироваться на безопасную территорию гражданские.

Британская разведка отмечает, что Российская Федерация возвращается к своей традиционной военной доктрине, на что указывает сочетание ракетных, артиллерийских ударов и попыток сосредоточить силы для наступления. Оборона Мариуполя украинскими защитниками сковывает значительное количество вражеских подразделений и техники.

Отметим, что ранее разведка Соединенного Королевства сообщала о проблемах, с которыми российские захватчики столкнутся во время наступления на Донбассе, в частности с недостатком припасов и личного состава. Кроме того, у оккупантов появится еще одно препятствие в ведении боевых действий.