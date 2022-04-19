В комментарии журналистам телеканала India Today Лавров сообщил, что в Украине начинается новая фаза войны, заверив, что Россия продолжит «спецоперацию», информирует «НБН».

Министр добавил, что, по его мнению, сейчас «будет важный момент». Также он заверил, что «цели спецоперации не меняются», напомнив, что она направлена на «полное освобождение» псевдореспублик Донбасса.

Что интересно, глава российского МИД неоднократно озвучивал разные цели войны в Украине. В начале марта Лавров заявлял, что вторжение российских войск на территорию соседней страны необходимо для «процедуры денацификации Киева» и «определения конкретных видов ударного вооружения, которые никогда не смогут быть развернуты на территории Украины».

Спустя несколько дней министр выступил с новым заявлением, в котором рассказал зачем РФ начала «спецоперацию» в Украине. На этот раз Лавров сообщил, что россияне хотят закончить «безоглядное расширение и полное доминирование США в мире с нарушениями международного права». Он утверждал, что на украинской территории «создан плацдарм для подчинения России».