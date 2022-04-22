Во время встречи с главой Министерства обороны РФ Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», а начать его блокаду. Британская разведка рассказала, почему российский лидер изменил свое решение, информирует «НБН».

На Twitter-странице оборонного ведомства Великобритании появилось сообщение, в котором Минобороны раскрывает последние данные, полученные разведкой Соединенного Королевства.

Кремлевский диктатор приказал перебросить подразделения РФ из Мариуполя на более важные для Москвы направления, поскольку у вооруженных сил страны-оккупанта не хватает личного состава.

Если бы Путин осуществил штурм «Азовстали», оккупанты понесли большие потери, что сказалось бы на дальнейшей боеспособности российских захватчиков.

Войска из Мариуполя Москва отправила на Донбасс, где идут сражения в районе Попасной, Бугаевки, Лимана и Барвенкового. При этом путинские солдаты все еще не могут восстановиться после первого этапа боевых действий в Украине.

Ранее разведка Великобритании озвучила проблемы, с которыми вооруженные силы страны-агрессора столкнутся во время боев на Востоке Украины, несмотря на переориентацию сил.