Глава Белого дома Джо Байден поставит свою подпись под документом, который называется «ленд-лиз» для Украины. СМИ обнародовали дату, когда это произойдет.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета заявила, что Байден подпишет данный закон уже девятого мая.

В частности, Псаки подтвердила, что в понедельник, 9 мая, Джо Байден примет участие в видеоконференции «Большой семерки», к которой по видеосвязи также будет присоединен и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский.

Джен Псаки отметила:

«Они будут обсуждать последние события в войне Российской Федерации против Украинского государства, а также глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины. Также будет продемонстрировано единство G7 в коллективном ответе».

Ранее уже сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки приняли закон, который ускорит передачу Украине военной помощи.