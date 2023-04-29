Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Зеленского во время интервью с представителями скандинавских СМИ.

Так, в интервью журналисты затронули тему поставок оружия в Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский дал несколько комментариев по этому поводу.

Он заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случались ситуации, когда страну подводили союзники. По словам Зеленского, Украина рассчитывала на ту или иную помощь от стран-партнеров, а в результате не получала ничего. О том, какие именно страны так делали в заявлении президента не говорилось, но он отметил, что ни одна из стран журналистов (это были представители финских, датских, норвежских и шведских СМИ) так не делала.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что своевременные поставки вооружения в Украину — это очень важно, так как на войне нельзя терять время, а такие действия партнёров оказывают очень сильное влияние на ситуацию. Зеленский назвал войну против России ребусом, который Украина должна не только решить, но и победить, иначе проиграет весь цивилизованный мир.

Следует отметить, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал ночной ракетный удар по территории Украины.