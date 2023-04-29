Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на интервью Владимира Зеленского.

Так, во время интервью с иностранными журналистами Владимир Зеленский высказался по поводу освобождения Крыма, который на данный момент находится под российской оккупацией.

Президент Украины считает, что освобождение Крыма будет гораздо легче, чем та ситуация, которая происходит сейчас в Украине. Зеленский рассказал, что сами оккупанты будут убегать с полуострова сразу же, как ВСУ подойдут к первому населенному пункту на полуострове.

Лидер Украины считает, что местное население окажет большое влияние на освобождение Крымского полуострова, так как за 9 лет оккупации российский режим не сделал фактически ничего хорошего для крымчан. Более того, он отметил, что вместо обещанных пляжей и курортов сейчас на берегах Крыма траншеи и окопы, таким образом оккупанты пытаются уберечь себя от контрнаступления ВСУ.

«Местные жители выйдут на улицы, чтобы изгнать российскую власть» — заявил Зеленский.

Также напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказал о том, как союзники подвели Украину.