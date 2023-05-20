Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Представители британской разведки рассказали о том, что город Бахмут в Донецкой области и далее продолжает оставаться для оккупантов главной целью в ходе войны против Украины.

Поэтому, для того, чтобы закрепиться в Бахмуте россияне подтягивают дополнительные силы. На данный момент известно о том, что на подкрепление в Бахмут прибыло несколько батальонов армии Российской Федерации.

Такие действия российского командования стали целиком понятны из-за продвижения украинских военных в городе, а также из-за высказываний главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники могут выйти из города.

Соответственно, российское командование боится потерять город, поэтому им не остается ничего другого, кроме как подтягивать дополнительные силы в Бахмут. К слову, ранее оккупанты уже неоднократно подтягивали подкрепление в Бахмут.

Напомним, ранее Буданов рассказал о количестве оккупантов, которые воюют против Украины.