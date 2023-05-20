Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на телеграм-канал президента Украины

20 мая, утром, Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами стран-партнеров Украины на саммите «Большой семерки», который проходит в Токио.

Прямая речь Зеленского: «Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы.

Сегодня мир станет ближе»

Известно, что в рамках своего визита в Японию глава украинского государства также должен встретится и с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом. В свою очередь Байден на этом саммите может объявить о новом, крупном пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов.

Первые кадры с прибытия Владимира Зеленского в Хиросиму опубликовали японские средства массовой информации.

Напомним, ранее Данилов рассказал, будет ли Зеленский на саммите G7.