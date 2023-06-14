О том, что в соответствии с уточненными данными, враги запустили по Одессе 4-ре крылатых «Калибра» со своих кораблей в акватории Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Оперативного командования «Юг».

Как стало известно, вследствие этого обстрела, разрушены здания бизнес-центра, учебного заведения, жилого комплекса, заведения быстрого питания и несколько магазинов в центре Одессы. По предварительным сведениям, пострадали 13-ть человек (из них — трое погибших и семь раненых), но так как продолжается спасательная операция по разбор завалов складского помещение одной из торговых сетей, число жертв может возрасти, поскольку под обломками могут остаться люди.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько крылатых «Калибров» удалось сбить нашим защитникам в небе над Одессой.