О том, что «повар Путина» отказался от заключения каких-либо контрактов с Минобороны РФ, вопреки недавнему распоряжению Владимира Путина от 13-го июня, а также какая дата станет решающей не столько для Пригожина, но, и, похоже, для всей путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В частности, несмотря на четкие комментарии кремлевского диктатора относительно обязательного подписания «вагнеровцами» контрактов, и, соответственно, переход на службу в регулярную армию страны-агрессора, буквально на следующий день, 14-го июня Пригожин твердо заявил:

Никто из бойцов «Вагнера» не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты.

Таким образом, подчеркивают в британской разведке, такая риторика «повара Путина» является прямым вызовом для «более широких слоев российского истеблишмента», и, вероятно, именно 1-го июля текущего года, обозначенное как крайний срок для подписания контрактов наемниками, станет «ключевой точкой в конфликте», после которой должны последовать определенные, вряд ли положительные решения, напрямую касающиеся дальнейшей судьбы ЧВК «Вагнер».

Ранее мы писали о том, что Пригожин выдвинул ультиматум Минобороны РФ и дал 2 недели времени.