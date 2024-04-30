Стефанишина рассказала, что украинское руководство хочет провести учет тех мужчин, которые выехали из страны, однако могут быть мобилизованы. Она подчеркнула, что правительство продолжит призыв в армию военнообязанных до завершения боевых действий.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам чиновницы, запрет Киева на выдачу паспортов мужчинам призывного возраста в других странах не означает их автоматическую мобилизацию и лишение статуса временной защиты. Кроме того, Украина не будет принудительно возвращать таких граждан из-за границы.

Вице-премьер-министр отметила, что руководству Украины нужно вести учет и планировать дальнейшие мобилизационные мероприятия до тех пор, пока в стране продолжаются боевые действия. Стефанишина подчеркнула, что война – это не период, который приносит положительные решения, это время массовых потерь среди защитников и гражданского населения.

Ранее ограничения для украинских мужчин за границей прокомментировали в Офисе президента.