Украинский лидер вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом встретился с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам Североатлантического Альянса, информирует «НБН».

Глава государства в ходе встречи выразил мнение о том, что наша страна не сможет стать членом организации во время войны с РФ. Это связано с тем, что некоторые члены НАТО чувствуют риск либо скептически относятся к интеграции Украины в военно-политический блок.

Как отметил гарант, вопрос об Альянсе является вопросом большинства и это политический аспект. В связи с этим, по словам президента, для членства Украины в НАТО она должна одержать победу в войне с Российской Федерацией.

Зеленский добавил, что Кремль принял решение о вторжении в нашу страну именно потому, что она не была членом военно-политического блока государств. Москва делала все, чтобы Украине не стала частью Альянса, и, чтобы оторваться от этого влияния, нам нужно защитить свою независимость победой над врагом.

Напомним, экс-командующий армией НАТО в Европе Уэсли Кларк спрогнозировал, сколько времени понадобится россиянам для начала войны на территории Альянса в случае поражения Украины.