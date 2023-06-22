О том, что наша страна, в ближайшей перспективе, сможет обеспечивать Европу не менее 700 ТВт-часами энергии и 15 миллиардами кубометров «голубого топлива», пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Офиса Президента Украины Ростислава Шурмы, опубликованное «Укринформом».

По словам Шурмы, перед тем, как приступить к исполнению подобных проектов, Украине все же следует построить объекты промышленности так называемоей «зеленой стали», и тогда можно будет утверждать относительно получения дополнительных 150 000-160 000 ТВт-часов. Кроме того, если удастся возвести и промышленность «зеленых удобрений», Украина сможет обеспечить поставки 2,5 миллиона тонн «зеленого аммиака» в ЕС, и получит дополнительные 70 ТВт-часов, а выработка данными предприятиями 3,5 миллиона тонн водорода, даст еще 20 ТВт-часов электричества. Также, если Украина осуществит такой «энергомикс», производственные мощности, через 10-30 лет, дадут стране 140 ГВт-часов от работы ветряков, 94 ГВт-часов от солнечных панелей и 30 ГВт-часов от ядерной энергетики.

Замглавы ОПУ акцентировал — Украина, в недалеком будущем, сможет экспортировать не менее 10 миллиардов кубометров биометана и 15 миллиардов кубометров природного газа.

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