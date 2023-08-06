О том, что с вечера 5-го августа по самое утро этого воскресенья, путинская армия снова нанесла массированный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также использовала иранские ударные БПЛА «Шахед-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, первая волна атаки в вечер субботы, состояла из 14 крылатых «Калибров» и 3 аэробаллистических «Кинжала»: 12 из 14 «Калибров» удалось «приземлить» силами противовоздушной обороны, но о сбитых «Кинжалах» информация пока отсутствует.

Также, ночью 6-го августа, враги продолжили атаковать «Шахедами-136/131» с юго-восточного направления, и запустили крылатые «Калибры» из вод Черного моря и крылатые Х-101/Х-555 с бортов самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района над Каспием.

Благодаря результативной работе подразделений Воздушных Сил, эффективно взаимодействующих с противовоздушной обороной прочих составляющих Сил Обороны, ликвидированы все 27 дронов-камикадзе, 5 из 6 «Калибров» (во второй волне), включая 13 из 20 крылатых Х-101/Х555.

Ранее мы писали о том, что 5-го августа российские оккупационные войска обстреляли Новослободскую общину на Сумщине, из-за чего погиб мужчина.