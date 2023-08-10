О том, что в ночь на этот четверг, враги в очередной атаковали Украину, осуществив запуск иранских беспилотников с северо-восточного направления (район города Курск), при этом, данная атака продлилась с 11-ти часов вечера среды до 4-х часов утра сегодняшнего дня, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, суммарно российская оккупационная армия применили 10 ударных беспилотников «Шахед-136/131», но благодаря силам и средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил, слаженно взаимодействовавших с подразделениями прочих составляющих Сил обороны, успешно «приземлено» 7 вражеских дронов-камикадзе: применялись не только зенитные управляемые ракеты, но и стрелковое оружие мобильных подразделений непосредственного прикрытия.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Ровенской ОВА озвучил последствия удара российских беспилотников 10-го августа.