О том, что в военной разведке нашего государства подтверждают — ракетными ударами по стратегическому объекту в Севастополе, были накрыты огнем большой десантный корабль и подводная лодка России, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, опубликованное информационным порталом «FREEДОМ».

По словам Юсова, в эту среду не только граждане Украины, но и множество хороших людей по всему миру с удовольствием рассматривали кадры из Севастополя. Спикер ГУР МОУ подчеркнул, что плановая работа по «демилитаризации российских оккупантов и освобождению украинского полуострова» продолжится, а в военной разведке могут ответить утвердительно — «в минус» ушли 1 большой десантный корабль и 1 подлодка, и «дальше будет» еще.

Ранее мы писали о том, сколько «Шахедов» выпустили оккупанты по Украине за год войны.