О том, какие малоприятные изменения следуют из письма правительства США, без выполнения требований которого Украина не сможет рассчитывать на получение военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на подробности, опубликованные в Telegram-канале главы «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко.

Дело касается письма, в частности, затрагивающего и «либерализацию тарифов на природный газ и электроэнергию», полученного не только «Координационной платформой доноров», но и правительством Украины, направленного заместителем советника Белого Дома по нацбезопасности в вопросах международной экономики Майклом Пайлом.

Как стало известно, если все «пожелания» Белого Дома будут выполнены, стоимость коммунальных услуг существенно вырастет в краткосрочной перспективе — в течение 12 месяцев:

на электроэнергию — от 5 до 6 гривен/киловатт-час (до конца 2024-го года);

на «голубое топливо» — от 11 до 13 гривен/один кубометр в первом этапе, и до 15 гривен/один кубометр во втором этапе;

на теплоснабжение и горячую воду — на 30-50 процентов, в зависимости от области.

Ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, можно ли не оплачивать доставку газа, если трубы приобретались не компанией-поставщиком.