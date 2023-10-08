О том, Айман Юнис, являющийся одним из представителей верхушки ХАМАСа, судя по всему, был уничтожен вследствие ракетной атаки армии обороны Израиля на Сектор Газы, пишет «НБН», ссылаясь на иорданское издание Jfra News.

Как стало известно, Айман Юнис был ликвидирован, когда израильские войска проводили зачистку лагерь беженцев Нусейрат, расположенного к северу от города Дейр-эль-Балах (Сектор Газы): именно в этой зоне находился дом главаря боевиков, под завалами которого и обнаружили его тело.

Личности остальных 7 убитых «ударом возмездия» израильтян, также найденными в развалинах резиденции главаря ХАМАСа, пока выясняются.

Ранее мы писали о том, что СМИ Израиля сообщали о количестве жертв атак ХАМАСа.