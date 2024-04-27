О том, что в Шевченковский районный суд столицы направлено надлежащее ходатайство, касающееся избрания меры пресечения Майбоженко, в виде безальтернативного взятия под стражу, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генпрокурора Украины.

Согласно информации, которой располагает следственная группа, вчера, 26 апреля, в Броварах, Майбоженко, находясь за рулем авто, проехал перекресток на «красный» сигнал светофора, а потом — выехав на обочину, наехал на группу пешеходов.

Правоохранители провели тестирование Майбоженко, использовав прибор Drager- в крови нарушителя обнаружено 2,31 промилле алкоголя (от 0,5 до 0,7 бутылок водки).

Следует отметить, что четырех пострадавших по вине чиновника, включая одного 2,5-летнего ребенка, успели вовремя госпитализировать в ближайшую больницу. Предварительно медики диагностировали у двух особ тяжкие телесные повреждения (помещены в реанимационное отделение), а у еще двух — идентичные травмирования, но средней степени тяжести.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре указывали на причастность военных к расстрелу полицейских на Винниччине.