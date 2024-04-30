Представитель Сил обороны юга в эфире национального телемарафона сообщил, что подробности вчерашней атаки войск РФ на Одессу уточняются. По предварительной информации, оккупанты обстреляли областной центр кассетной ракетой «Искандер», информирует «НБН».

По словам Пллетенчука, на применение такого боеприпаса захватчиками указывают поражающие элементы в большинстве отверстий на стенах, такие как шрапнель. Также был воздушный подрыв.

Спикер ОК «Юг» объяснил, что это оружие предназначено для уничтожения живой силы противника. Для армии страны-агрессора, по всей видимости, живой силой является мирное население. Этой ракетной атакой россияне в очередной раз показали, что они являются обычными террористами.

Сегодня утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество погибших в результате атаки на областной центр возросло до 5 человек. В медучреждениях продолжают оказывать помощь 23 пострадавшим.

Напомним, 28 апреля ВС РФ выпустили по Николаеву «Шахеды». В ОВА и ГСЧС рассказали о последствиях атаки дронов-камикадзе на город.