О том, что при атаках на Авдеевку, «вторая армия мира» фактически «утилизировала» несколько тысяч собственных военных, пишет «НБН», ссылаясь на итоги разговора главы нашего оборонного ведомства Рустема Умерова со своим американским коллегой Ллойдом Остином, опубликованные в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Умерова, на данном этапе безуспешных попыток наступления врага поблизости от Авдеевки, россияне понесли потери в 4 000 человек. Также, глава Минобороны Украины выразил благодарность Остину за пролонгацию результативного сотрудничества между странами, в частности, за снабжение ВСУ артиллерийскими боеприпасами, и в отдельности, — за ATACMS.

Именно такая американская поддержка позволяет интенсивно «наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага», на пока еще оккупированных территориях Украины.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали, на какое расстояние продвинулись защитники на Левобережье Херсонщины.