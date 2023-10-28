О том, что защитники нашей страны смогли переместиться южнее, пройдя под полотном Антоновского автодорожного моста, немного севернее Алешек (в 7 километрах южнее Херсона и 4 километра от реки Днепр), пишет «НБН», ссылаясь на аналитические данные, размещенные на официальной странице «Института изучения войны» (ISW).

Кроме того, в «Институте изучения войны» уверены, исходя из жалоб в российских источниках, можно уверенно утверждать — ВСУ остаются на позициях в Крынках, вопреки попыткам «второй армии мира», старающейся вытеснить наших военных из данного населенного пункта.

Также, один из так называемых российских «военкоров» пожаловался — на Левобережье действует как минимум 7 украинских штурмовых подразделений, а ВСУ не прекращают ведение операций вдоль путей сообщения в районах Подстепного и Казачьих Лагерей.

Ранее мы писали о том, что в ISW объяснили, как потери техники РФ под Авдеевкой отразятся на наступательных возможностях оккупантов.