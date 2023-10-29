О том, что пуски «Шахедов» российские захватнические войска осуществляли с юго-востока (из Приморско-Ахтарска в РФ), а крылатую ракету Х-59 запустили с борта самолета Су-34 (из неба над «Белгородской народной республикой»), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, все российско-иранские дроны-камикадзе были «приземлены» силами и средствами Воздушных Сил (при поддержке тактической авиации и зенитных ракетных войск) в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Также, вражеская ракета угодила в объекты на территории Миргородского района Полтавщины, и согласно предварительной информации, обошлось без потерь и серьезных разрушений.

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