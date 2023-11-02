О том, что согласно информации, которой располагают в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи, КНДР, судя по всему, передала РФ баллистические ракеты малой дальности и боекомплекты для переносных зенитно-ракетных комплексов, и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на материал Yonhap.

Как утверждают в JCS, не менее 2 000 контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами были переброшены из северокорейского порта Раджин в российский Владивосток (регулярность составляла — каждые 3-4 дня по несколько кораблей).

Кроме того, Северная Корея также поставляла России и прочее оружие, например, снаряды для танков Т-серии, противотанковые управляемые ракеты, ракетные системы, автоматические винтовки и пулеметы, и, вероятно, баллистические ракеты различной дальности.

Ранее мы писали о том, что в Сеуле называли количество боеприпасов, которое Пхеньян передал Москве для войны с Украиной.