О том, что ночью этой среды, враги обстреляли ракетами территорию города Селидово Покровского района в Донецкой области, вследствие чего зафиксировано разрушение подъезда в 4-этажном жилом доме, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как стало известно, экстренно выехавшие на место инцидента специалисты ГСЧС Украины совместно с правоохранителями успели спасти раненых мужчину и женщину, которых своевременно направили на госпитализацию в ближайшее медицинское учреждение. Кроме того, из разрушенной квартиры на 4-м этаже «чрезвычайники» помогли выбраться 3-млюдям, среди которых был и ребенок.

К сожалению, под обломками постройки было обнаружено тело погибшей женщины, и, судя по всему, под руинами еще может оставаться, как минимум, еще один человек.

На данный момент, аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, и более подробная информация, вероятно, появится чуть позднее.

Ранее мы писали о том, что вчера ВСУ уничтожили боевую авиацию оккупантов во время штурма Авдеевки врагом.