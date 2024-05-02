О том, что правоохранители смогли задокументировать некоторые последствия ночной ракетной атаки на Одессу, о чем свидетельствует соответствующий видеоматериал, пишет «НБН», ссылаясь на официальные Telegram-каналы Национальной полиции Украины и ГСЧС.

Как стало известно, вследствие еще одного военного преступления вояк государства-террориста, в Одессе повреждены объекты гражданской инфраструктуры — ряд складских помещений, в частности, постройки местного отделения «Новой Почты», включая прилегающие жилые дома.

Кроме того, на одном из объектов возникло масштабное возгорание, которое было оперативно ликвидировано «чрезвычайниками».

Также, по состоянию на утро 2 мая, есть сведения о 14 раненых одесситах (одного пострадавшего госпитализировали, а другим гражданским особам медики оказали необходимую помощь на месте инцидента).

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что Кипер сообщал о пострадавших после удара РФ по Одессе 2 мая.