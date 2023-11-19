О том, сколько вражеских дронов-камикадзе было «приземлено» в ночь на эту субботу, 19-ноября, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающую информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Отметим, что прошлой ночью путинская армия уже наносила идентичный воздушный удар по территории Украины, применив 38 «Гераней2-Шахедов-136/131», 29 из которых были сбиты силами и средствами нашей ПВО. Однако и этой ночью враги вновь атаковали наше государство этими же дронами-камикадзе: из запущенных 20 БПЛА сбито 15.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ сообщали, с какого направления государство-террорист атаковало территорию Украины 19-го ноября.