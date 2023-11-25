О том, что субботней ночью, «вторая армия мира» выпустила по Украине огромное количество российско-иранских дронов-камикадзе, при этом, почти все вражеские беспилотники были «приземлены», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, путинские войска атаковали Украину 75-ю ударных беспилотниками типа «Герань2-Шахед-131/136», и благодаря результативной работе сил и средств ПВО, включая и мобильные огневые группы, успешно ликвидирован 71-н ударный дрон.

В Воздушных Силах добавили: мобильные огневые группы отличились эффективностью, сбив не менее 40 процентов вражеских целей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах раскрыли количество ракет, накопленное РФ для зимних атак на Украину.