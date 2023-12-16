О том, что на протяжении последних недель, Вашингтон в частных переговорах занимает более активную позицию касательно конфискации замороженных активов РФ, утверждая — найден путь, «соответствующий международному праву», пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Как стало известно журналистам, официальный представитель США заявил: Вашингтон ведет интенсивные переговоры, касающиеся использования российских активов и полагает — надлежащее решение необходимо принять в экстренные сроки на ближайшей встрече лидеров G7, которая приурочена ко 2-й годовщине вторжения РФ в Украину.

Кроме того, отмечается, что подобная интенсификация переговорного процесса спровоцирована срывом выделения 2-х пакетов финпомощи для Украины, на сумму более 100 млрд долларов: республиканцами в Конгрессе США, и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите глав стран ЕС.

Ранее мы писали о том, что Орбан называл условие, при котором Венгрия поддержит предоставление Украине помощи в 50 млрд евро от ЕС.