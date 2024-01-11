О том, что вероятное снабжение РФ иранскими баллистическими ракетами станет определенным вызовом противовоздушной обороне нашей страны, если проигнорировать отсутствие достоверных сведений касательно таких поставок, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, поначалу следует ознакомиться с эффективностью вышеуказанных ракет, а также принять во внимание потенциальное количество переданных боеприпасов, даже несмотря на то, что в Воздушных Силах пока не располагают информацией, способной «опровергнуть или подтвердить [что-то] относительно иранских ракет».

Спикер Воздушных Сил добавил, что ликвидировать баллистику возможно лишь специальными средствами, такими как ЗРК Patriot. Таким образом, поставки баллистических ракет Ираном станут вызовом для ПВО нашей страны, одновременно сигнализируя нашим союзникам, что настало время побыстрее «предоставлять Украине [новое] вооружение».

Кроме того, лучшей методикой сбивания любых типов вражеских ракет, является «утилизация» пусковых установок на территориях, откуда запускаются снаряды. То есть, Украине необходимо иметь «высокоточное мощное вооружение для того, чтобы уменьшить количество батарей».

Ранее мы писали о том, как Игнат прокомментировал сообщения СМИ об уничтожении «Шахед-238» с реактивным двигателем.